Homem é assassinado a tiros no Pacheco, em São Gonçalo

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o assassinato de Felix Júnior Lima Fugêncio, cometido nesta terça-feira (28), entre os bairros Amendoeira e Pacheco, em São Gonçalo.

Segundo informações, policiais militares foram acionados para um encontro de cádaver na Rua Caetano Muniz, no Pacheco. No local, os militares localizaram o corpo, que tinha diversas marcas de tiros.

Agentes da DHNISG foram chamados até o endereço e realizaram perícia criminal. De acordo com informações preliminares, não há câmeras nas redondezas do local do crime. O caso ficou registrado na própria especializada responsável pela investigação.