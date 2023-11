Suspeito é preso com granada na Trindade, em São Gonçalo

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na Trindade, em São Gonçalo, foi capturado após uma ação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (28). Além da prisão, uma granada e drogas foram encontradas com o suspeito.

Segundo os agentes do 7º BPM (São Gonçalo), a prisão foi precedida por uma troca de tiros com os suspeitos, na região do bairro conhecida como Cidade de Olinda. Policiais acionados para checar uma ocorrência no local teriam sido recebidos a tiros por um grupo de acusados.

Leia também



➢ Quatro suspeitos são presos na comunidade do Risca Faca, em Inoã

➢ Homem é preso transportando mais de 60 mil comprimidos de ecstasy na BR-040

Após o fim do tiroteio, boa parte dos acusados conseguiu escapar. Um dos homens, porém, acabou capturado pelos agentes. Ele foi levado para a 74ª DP (Alcântara), que registrou a ocorrência.

Para a unidade também foi o material apreendido, que incluía uma carga de drogas ainda não quantificada. Além disso, foram apreendidas uma granada, um carregador de pistola e um aparelho de rádio transmissão. Até o momento, não há relatos de feridos no local.