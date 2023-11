Mulher é baleada e morta pelo marido em São João do Meriti

Nesta terça-feira (28), uma mulher foi assassinada pelo marido, em São João do Meriti. Identificada como Cristiane dos Anjos Barbosa, de 30 anos, a vítima estava na frente dos filhos no momento em que foi morta. O autor do crime fugiu do local.



De acordo com a mãe de Cristiane, o marido da mulher não queria aceitar o fim da relação. Ele teria ido no local do crime, a casa da mãe de Cristiane, mais cedo naquele dia, para perguntar se ela continuaria ficando ali.

Desde o fim do relacionamento, a vítima estava morando na casa dos pais com seus filhos. Nesse momento, os sogros do rapaz chegaram em casa e pediram que ele fosse embora.

Mais tarde, ele voltou ao lugar, quando Cristiane estava sozinha com os filhos, e baleou a mulher. Testemunhas contam que o filho mais velho saiu de casa aos prantos, falando que o pai matou sua mãe.

O genro é descrito como agressivo, ciumento e abusivo pela mãe de Cristiane. Ela afirma que o autor do crime confiscava o celular da filha para ler as conversas e tentava controlar para onde ela ia. Ela diz que o rapaz é dependente quimico.

Cristiane deixa três filhos. Uma criança de quatro anos, uma de dois anos e um bebê de dois meses.