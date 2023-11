Uma pessoa morre em acidente com ônibus no centro do Rio

Ônibus bate em muro, e deixa um morto e dois feridos no centro do Rio - Foto: Divulgação/ Reprodução

Uma pessoa morreu, na tarde desta terça-feira (28), após um onibus bater em um muro da Rua General Luís Mendes de Morais, no centro do Rio de Janeiro. Outra pessoa se feriu gravemente, sendo levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

O condutor do veículo também precisou ser encaminhado para a unidade hospitalar.



O acidente ocorreu na altura do VLT Praia Formoso, no sentido Rodoviária.

Por conta do acidente, a via precisou ser interditada, às 16h20. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados às 15h45 para socorrer os feridos.



Por volta das 17h, apenas uma faixa da rua estava ocupada no sentido Centro, durante que o sentido Rodoviária já estava liberado. A Guarda Municipal e a CET-Rio estavam no local para controlar o trânsito.