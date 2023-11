Suspeito é baleado após tiroteio no Salgueiro, em São Gonçalo

Um suspeito foi baleado por policiais militares durante uma troca de tiros no Complexo do Salgueiro, comunidade em São Gonçalo, durante uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) na tarde desta terça-feira (28). Ferido, o acusado está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A corporação afirmou, em nota, que equipes do Batalhão local foram atacadas por grupos criminosos enquanto passavam pela Estrada de Sapucaia, no bairro Itaúna. Os suspeitos, apontados como parte do grupo que gere o tráfico de drogas na comunidade, teria dado início ao tiroteio após disparar contra os agentes, de acordo com o relato.

Após o conflito, uma homem armado foi encontrado ferido no local. Ele foi socorrido ne levado sob custódia até o Heat. Ainda não há informações atualizadas a respeito de seu estado de saúde. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e porções de drogas. Além disso, também foram resgatados dois automóveis, ambos roubados, que eram suspostamente usados pelo grupo em ações criminosos. A ocorrência segue em andamento.



