Polícia investiga se Jorge Ben Jor agrediu fotógrafo em aeroporto do Rio

O fotógrafo Lucas Bento registrou um boletim de ocorrência na 5ª DP (Mem de Sá), no Centro do Rio, na segunda-feira (27), sobre uma suposta agressão que teria sofrido do cantor Jorge Ben Jor, no Aeroporto Santos Dumont, no último sábado (25). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o relato de Lucas, o cantor teria lhe puxado e agarrado pelo pescoço, além de tê-lo jogado contra um carrinho de bagagens.

A revolta de Jorge Ben Jor seria por ter sido alvo dos cliques de Lucas, ao desembarcar de um voo no aeroporto. A assessoria do cantor negou as acusações.



Porém, ainda de acordo com a versão de Lucas, o fotógrafo nem mesmo tinha visto Jorge Ben Jor no saguão do aeroporto. Lucas contou, em entrevista ao g1, que estava fazendo fotos de uma atriz no momento em que o cantor passou. O fotógrafo disse que foi pego de surpresa pela atitude de Jorge Ben.

"No sábado, por volta das 21h25, desembarcou uma atriz e eu fui fazer a foto. Sendo que eu não percebi que tinha uma pessoa na frente dela, só que estava bem mais a frente. Eu não sabia quem era essa pessoa. Ao fazer foto dela (da atriz), essa outra pessoa já estava vindo. Sendo que na lente eu não tava vendo quem era. Eu não vi ele se aproximando. Quando eu tava fazendo a foto da pessoa, eu percebo que tem alguém me segurando, me puxando", afirmou Lucas.

"Esse rapaz que eu não sabia quem era veio me agredindo, me jogou para cima de um carrinho que tava passando com bagagem. (...) Eu estava com o olhar na câmera, quando senti alguém me agarrando e me puxando pelo pescoço e falando que não era pra fazer foto dele", contou o fotógrafo.

Lucas contou ainda que mesmo no momento das agressões não percebeu que se tratava de Jorge Ben Jor. Segundo ele, só depois de fazer as fotos da atriz ele foi procurar saber quem tinha praticado o ato violento.

"Eu sem entender nada, só tentava sair e ele me segurando pelo casaco, pelo pescoço, na frente de todo mundo. (...) Só depois que eu fiz as fotos eu fui procurar por ele. Até então eu não sabia quem era que tinha me agredido desta forma e que tinha me feito passar por essa situação no meu ambiente de trabalho", disse.

Lucas fez o registro na delegacia e afirmou à polícia que as câmeras de segurança do aeroporto vão comprovar o que ele contou.

"É bem diferente trabalhar depois disso tudo, mas espero que não aconteça mais", declarou.

Investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou o registro de ocorrência na 5ª DP (Mem de Sá) e informou que vai buscar as câmeras de segurança do aeroporto para investigar o que de fato aconteceu.

"O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). Imagens de câmeras de segurança serão requisitadas e os agentes buscam testemunhas. O cantor será chamado a prestar esclarecimentos e demais diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", disse a Polícia Civil em nota.

Cantor nega agressão

Em resposta ao portal g1, a assessoria de imprensa de Jorge Ben Jor negou as acusações contra o cantor.

De acordo com a assessoria, ele estava no aeroporto quando o fotógrafo pediu que ele parasse para um clique, que foi negado. Ele nega que qualquer agressão tenha sido cometida.

Por telefone, a assessoria reforçou ainda que Jorge Ben Jor é um idoso de 84 anos, e que no máximo teria respondido de forma rude.

Ainda segundo a assessoria, eles aguardam que a intimação chegue para o advogado do cantor possa se posicionar com mais detalhes e prestar depoimentos. Contudo, a mesma destaca que as imagens de segurança mostrarão a verdade.