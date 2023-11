Homem é preso transportando mais de 60 mil comprimidos de ecstasy na BR-040

Na noite desta segunda, 27/11, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam, em flagrante, um homem que transportava grande quantidade de comprimidos de ecstasy no interior do veículo que dirigia - automóvel modelo HB20 - e que tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro.

A contagem preliminar aponta que a quantidade de ecstasy apreendido é superior a 60 mil comprimidos.

A abordagem, realizada por policiais rodoviários federais em apoio aos policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), ocorreu após informações de inteligência de um possível carregamento de drogas na BR-040, altura de Duque de Caxias/RJ.



O preso, o veículo e a droga foram encaminhamos à Superintendência da PF, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.