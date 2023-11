Quatro suspeitos são presos na comunidade do Risca Faca, em Inoã

Quatro suspeitos foram presos na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá, na manhã desta terça-feira (28), em uma ação conjunta de policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

A prisão aconteceu após uma denúncia de que criminosos armados estariam no conjunto Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu. Durante o patrulhamento dos agentes, populares informaram que os traficantes haviam migrado para a comunidade do Risca Faca.

Ao chegar no local, os PMs se dividiram em um cerco tático e conseguiram realizar a prisão de quatro suspeitos. Com eles, teriam sido apreendidos um revólver cal 38, uma granada, grande quantidade de drogas e dois rádios transmissores.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), para onde os acusados e o material apreendido foram encaminhados.