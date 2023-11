Ex-governadora Rosinha Garotinho é alvo de operação da PF

A ex-governadora do Rio e ex-prefeita de Campos Rosinha Garotinho foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (28), que investiga uma possível de fraude na previdência do município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A Operação Rebote apura um rombo de R$ 383 milhões no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos (PreviCampos). De acordo com o delegado da Polícia Federal, Wesley Amato, foram cumpridos 18 mandatos de busca e apreensão em Campos, na cidade do Rio, em São Paulo (SP) e em Santos (SP).

As investigações seriam sobre os crimes de gestão fraudulenta, peculato e associação criminosa. Segundo a PF, os delitos teriam ocorrido no segundo semestre de 2016 e envolveriam investimentos nas mãos de fundos suspeitos, de alto risco e com baixo retorno.

Rosinha foi a primeira mulher a ser eleita governadora do estado do Rio de Janeiro, em 2002. Também é ex-prefeita de Campos dos Goytacazes, ex-primeira-dama do Estado do Rio, além de ser ex-primeira-dama de Campos e mãe do atual prefeito da cidade, Wladimir Garotinho.