Bebê recém-nascido é encontrado morto dentro de rio

Um bebê recém-nascido, ainda com a placenta e o cordão umbilical, foi encontrado morto dentro de um rio no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última segunda-feira (27).

De acordo com informações da Polícia Militar, o 15º BPM foi acionado por moradores, que teriam visto um cadáver no Rio São Elias, na Rua Urubuana. No entanto, ao chegarem no local, agentes do Corpo de Bombeiros já haviam localizado o corpo e realizavam a retirada.

Ainda não se tem informações sobre os pais ou a origem da criança.



Uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em Belford Roxo.