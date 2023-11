Homem morre e duas pessoas ficam feridas em tiroteio na Zona Norte do Rio

Em tiroteio na comunidade da Galinha, na Zona Norte do Rio, um homem foi morto e duas pessoas ficaram feridas, neste domingo (26).

De acordo com a Polícia Militar, o morto era foragido da Justiça.



Agentes do 3° BPM (Méier) encontraram os dois homens feridos na Rua Moreira, sendo um deles já em óbito.

Leia também

➢ Menina sequestrada pelo Hamas e dada como morta reencontra o pai

➢ Moradores ficam incomunicáveis sem sinal de operadora, em Itaboraí

Um jovem de 22 anos foi levado ao PAM de Del Castilho com dois ferimentos de bala, um no braço, que atravessou para o tórax, e outro no glúteo. Ele foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, e possui quadro de saúde grave.



Posteriormente, uma mulher veio a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, com um tiro no braço. O seu estado de saúde é estável.



A Delegacia de Homicídios foi acionada e segue realizando a investigação do caso.