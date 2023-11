Moradores ficam incomunicáveis sem sinal de operadora, em Itaboraí

Além dos apagões duradouros em São Gonçalo e Niterói, provocados pela tempestade do dia 18 deste mês, em Itaboraí, o temporal também deixou estragos. Moradores da Estrada Vereador Antônio Cícero, no bairro Cabuçu, localizado no sexto distrito de Itaboraí, relataram que estão sem sinal da operadora TIM desde a tempestade.

A interrupção no sinal tem deixado os residentes do bairro sem a possibilidade de ativar os dados móveis e fazer ligações. Sem o intermédio do sinal distribuído por provedores Wi-Fi, os moradores estariam incomunicáveis, explicou o universitário, de 27 anos, Douglas da Motta Monteiro de Araújo:

" Há pessoas que precisam da internet pra trabalhar, estudar, têm pessoas acamadas em suas residências. Não há a opção do 4G se algum provedor da internet acabar não funcionando. Impossível de receber e fazer ligações telefônicas tradicionais.’’, explicou.

O estudante, que mora no bairro desde que nasceu, explica que na região somente a TIM opera e que a empresa de telefonia ainda não deu sinais de reparo.

"A operadora que atua ainda não fez o reparo. Já foram feitas diversas reclamações mas até agora nenhuma providência foi tomada. É a única torre que tem na região. Não tem nenhuma outra operadora’’, contou.



Até o momento dessa publicação, a operadora ainda não respondeu sobre a previsão de reparo na região.