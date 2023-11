Polícia prende dois suspeitos e apreende drogas no Feijão, em SG (vídeo)

Dois homens foram presos e dezenas de unidades de cocaína, 'crack' e maconha apreendidos por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) durante uma ação na comunidade do Morro do Feijão, no Boa Vista, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (27). A ação foi possível a partir de informações passadas ao Disque Denúncia/RJ.

Guilherme Vidal Muchão, de 22 anos e José Ramon Martins da Silva, de 28, foram capturados pelos agentes após serem flagrados com drogas na comunidade. Ambos são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no "Feijão", que é gerido por um homem foragido da justiça identificado como Hilário Gabriel dos Santos Rangel, o Biel do Feijão.

De acordo com a Polícia Militar, os oficiais receberam denúncias anônimas a respeito de pontos de venda de droga e barricadas na comunidade. Um destes pontos ficava na Rua Aquidauana, onde foi presa a dupla. Com eles, os policiais apreenderam 97 pinos de cocaína, 32 pedras de crack e 28 trouxinhas de maconha.





As unidades de drogas vinham com a descrições "Complexo do Abacatão, Fazenda Coroado” e “CV” presas a elas. Além do material, também foram apreendidos um smartphone Samsung e um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas.



Os presos e o material apreendido foram levado para a 73° DP (Neves), que registrou o caso. A Polícia agora busca por informações a respeito de Biel do Feijão, apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho na região. Segundo a polícia, Biel seria responsável por administrar as atividades criminosas em diferentes comunidades de SG e é alvo de um mandado de prisão por homicídio qualificado.

Foragido é alvo de mandado por homicídio | Foto: Divulgação

Quem tiver informações sobre foragidos da justiça e quiser denunciar atividades criminosas, pode procurar o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

* O anonimato é garantido.