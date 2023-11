Drogas são apreendidas em ação no Lindo Parque, em São Gonçalo

Quase duzentas unidades de diferentes drogas que seriam comercializadas no Lindo Parque, em São Gonçalo, foram apreendidas por agentes do 7° BPM (São Gonçalo) durante uma ação policial na região durante a manhã do último domingo (26).

De acordo com informações da Polícia Militar, um grupo de homens em atitude considerada suspeita foi visto por policiais que patrulhavam a Rua Costa Monteiro. Quando os oficiais foram abordá-los, o grupo notou a presença policial e fugiu do local, deixando as drogas para trás.

No local, foram encontrada 75 cápsulas de cocaína, 60 pedras de crack, 37 porções de haxixe (resina da maconha) e 24 trouxinhas de maconha. Todo o material foi apreendido e levado para a 73ª DP (Neves), que registrou o caso. Ninguém foi preso.