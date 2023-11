Polícia derruba pelo menos seis balões no Jardim Catarina

Pelo menos seis balões que sobrevoavam São Gonçalo, na manhã deste domingo (26), foram derrubados por agentes da Polícia Ambiental. Os objetos, confecionados em papel e lançados habitualmente, por grupos clandestinos, através do aquecimento de 'buchas' com fogo, estavam flutuando sobre o bairro Jardim Catarina, quando foram localizados e recolhidos pelos oficiais.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi realizada com apoio de uma equipe do Grupamento Aeromóvel (GAM), que enviou helicópteros para recolher os objetos. As aeronaves precisaram fazer algumas manobras para conseguir derrubar os balões sem causar danos às áreas de vegetação por onde voavam.

Técnica evita que balão caia em chamas em áreas de vegetação | Foto: Divulgação

Para isso, foi utilizada uma técnica chamada "downwash", em que os pilotos utilizam s hélices do helicóptero para provocar uma súbita mudança na direção de ar sobre o balão, que acaba 'estourando' e sendo consumido pelas chamas enquanto ainda está no ar.



Não há relatos de presos ou suspeitos pela prática, que é considerada crime ambiental. Tanto a confecção como a soltura de balões são proibidas e podem acarretar pena de um a três anos de prisão, além da cobrança de multas.