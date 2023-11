PM prende homem com pistola e granada na Zona Norte do Rio

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, na noite deste sábado (25), um homem armado na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento na via quando abordaram o suspeito, que dirigia um carro roubado. Com ele, além de uma pistola, também foi encontrada uma granada.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma).