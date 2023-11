Idosa é encontrada morta com golpes de garfo no pescoço

Uma idosa, de 67 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na tarde do último sábado (25), em Saturnino Braga, em Campos dos Goytacazes. Um suspeito foi preso no último domingo (26), após admitir ter assassinado a vítima com golpes de garfo.

O caso aconteceu na tarde do último sábado ( 25). Segundo a Polícia, a idosa foi encontrada no chão da cozinha com marcas de violência no tórax e um corte na lateral esquerda do pescoço. Ainda segundo a polícia, havia marcas de pegadas no chão, mas não foi possível afirmar se eram do autor do crime, já que várias pessoas entraram no local do crime antes da chegada dos agentes.

Na manhã do último domingo (26), a Polícia Militar prendeu um suspeito, de 23 anos, que confessou ter matado a mulher. Ainda conforme a PM, o autor contou que ele teria ido à casa da vítima para ajudá-la a mudar os móveis da casa de lugar. No entanto, durante o serviço, teria recebido insultos da idosa, motivo pelo qual desferiu golpes em seu pescoço e a matou.



O homem foi localizado na Rua Barão do Icaraí. Após montar um cerco, os agentes o prenderam. O suspeito ainda estava com as roupas usadas na hora do crime, ainda sujas com sangue da vítima.

O caso é investigado por agentes da 134ª DP (Centro).