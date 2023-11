Criança morre carbonizada em incêndio em Cabo Frio

Uma criança morreu carbonizada dentro de uma casa que pegou fogo no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O incêndio aconteceu na noite do último domingo (26).



Segundo informações o Corpo de Bombeiros foi acionado mas não chegaram a tempo de conter as chamas, que já estavam em estágio avançado. A criança, de 11 anos, estava sozinha em casa e foi encontrada já sem vida no interior da residência.

Os agentes cumpriram o rescaldo do incêndio e iniciaram a perícia para identificar as causas do incêndio. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).