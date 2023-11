Isabelle Drummond é assaltada na Zona Sul do Rio

A atriz Isabelle Drummond foi vítima de um assalto no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio, durante a última quarta-feira (22). A artista, de 29 anos, teve seu carro e itens pessoais roubados por suspeitos; mais tarde, os bens foram recuperados pela Polícia em uma comunidade da região.

Isabelle estava dirigindo quando foi abordada pelos acusados, de acordo com os relatos. Além de seu automóvel, os suspeitos levaram também pertences de luxo que ela carregava no carro, como bolsas de grife e aparelhos eletrônicos.

Ainda na quarta (22), os policiais do 23º BPM (Leblon) encontraram o veículo roubado. Nesta quinta (23), os agentes encontraram um outro veículo, supostamente usado pelos suspeitos no crime, com os pertences da atriz, no Morro do Santo Amaro, no Catete.

De acordo com a Polícia, há indícios que os acusados tenham realizado outros roubos durante a madrugada. A 14ª DP (Leblon) registrou a ocorrência. Isabelle Drummond, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, deve prestar depoimento na unidade.