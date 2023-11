Homem é morto e outros três são presos após tiroteio em Maricá

Uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas terminou com uma morte e três prisões na última sexta-feira (24), no bairro do Retiro, em Maricá. Drogas e armas também foram apreendidos.

O confronto aconteceu depois que PMs em patrulhamento na região encontraram o grupo, de pelo menos quatro homens, em atividade considerada suspeita. Segundo os policiais, os acusados iniciaram os disparos, que culminaram em um tiroteio e uma breve perseguição.

Os homens escaparam por uma zona de mata e foram seguidos pela Polícia, que acabou encontrando um dos suspeitos, baleado, no quintal de um imóvel próximo ao local. O homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Em seguida, os outros três foram encontrados e capturados pelos policiais.

Duas armas de fogo e uma quantidade não divulgada de drogas foram encontradas com o grupo, assim como aparelhos de rádio transmissão. Todo o material foi apreendido e levado para a 82ªDP (Maricá), para onde também foram os presos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).