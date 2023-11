Homem acusado de agredir e drogar esposa é preso em Magé

Um homem acusado de entorpecer e agredir a própria companheira foi preso nesta sexta-feira (24) em Magé, na Baixada Fluminense. Ele também teria expulsado a vítima de casa. Em seu histórico, o acusado já acumulava outras passagens por violência doméstica.

A vítima procurou a 66ª DP (Piabetá) após o episódio. De acordo com a Polícia, ela chegou ao local desorientada e com algumas marcas de agressão. Ela foi submetida a um exame de corpo de delito, que confirmou a violência sofrida e detectou a presença de medicamentos dopantes.

Leia também:

➢ Idoso mata o próprio filho cadeirante a tiros no Rio

➢ Ex-companheiro é principal suspeito de sequestrar jovem em Macaé

Ela relatou aos policiais que, além de expulsá-la e agredi-la, o companheiro também teria ameaçado fugir com as filhas do casal. Os oficiais foram até a casa dela e encontraram o homem com as crianças no local. Ele não resistiu à voz de prisão e foi levado até a Delegacia.



Ao verificarem seu histórico, foram constatadas pelo menos sete registros por lesão corporal, todos baseados na Lei Maria da Penha. O caso foi registrado na 66ª DP, que segue investigando as circunstâncias e motivação do crime.