PRF prende chefe do tráfico de drogas de comunidade em Saquarema

Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário prenderam na Estrada Sampaio Corrêa-Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, no início da manhã deste sábado (25), o chefe do tráfico de diversas comunidades do município, entre elas a de Rio da areia.

Durante um patrulhamento, os policiais abordaram o veículo prata, Nissan/Kicks, dando ordem de parada ao condutor, que exitou, parando uns 50 metros a frente.

Ao realizarem a revista pessoal, os agentes não encontraram nada de ilícito. Porém, ao revistar o veículo, foi encontrado um revólver no console da porta do motorista, que informou que era para sua proteção, devido ao fato de pertencer ao tráfico de drogas da localidade de Rio da areia e outras comunidades do município de Saquarema, na função de gerente.



Em revista no interior do automóvel, foram encontrados três cadernos de anotações, aparentemente referentes à contabilidade do tráfico de drogas, e 32 embalagens plásticas usadas para armazenamento e venda de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à 124ª DP (Saquarema), e posteriormente à 118ª DP (Araruama) central de flagrantes, onde a autoridade de polícia judiciária apreendeu o veículo.

O acusado permaneceu preso para audiência de custódia, sendo autuado no art 16° parágrafo 2 inciso 4 do Código Penal.