Homem é preso suspeito de atingir mulher com canivete em Nova Iguaçu

A polícia prendeu, na madrugada desta sexta-feira (24), um homem suspeito de esfaquear uma mulher em Posse, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A vítima foi esfaqueada na casa do suspeito. Os dois estavam em um bar de Nova Iguaçu quando decidiram ir para a residência do homem. Lá, eles tiveram uma discussão, e ela foi ferida com um canivete.

Um agente da Polícia Militar viu a mulher ferida, ensanguentada e caída no chão. A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico.



O suspeito foi preso na Estrada Luiz de Lemos, no bairro de Posse, em Nova Iguaçu, e detido em uma delegacia do município.