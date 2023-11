Polícia Civil prende o último envolvido em estupro coletivo em Nova Iguaçu

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta quinta-feira (23/11), um homem, de 20 anos, apontado como autor do estupro coletivo de uma adolescente. Ele foi capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O autor já estava sendo monitorado desde 07 de novembro. Após a prisão de um dos envolvidos, foi possível identificar o preso. Ele tingiu os cabelos na tentativa de não ser reconhecido pelos policiais. Em seu depoimento, o homem alegou que não teve a intenção de estuprar a vítima, que estava desacordada. Segundo ele, a intenção era "brincar".

Além dele, outras quatro pessoas foram detidas, incluindo o outro autor do estupro, a dona da casa onde o crime foi praticado e dois adolescentes. Esses três últimos armazenavam imagens do estupro em seus aparelhos de telefone celular. Com a prisão, a investigação foi concluída.