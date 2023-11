Subtenente da PM é baleado em tentativa de assalto na Baixada Fluminense

Um subtenente da Polícia Militar foi baleado na tarde desta quarta-feira (22) na Rua Presidente Roosevelt, no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

De acordo com as primeiras informações do 15º BPM (Duque de Caxias), Mauro Neves da Silva foi atingido pelos tiros em uma tentativa de assalto. Ele estava dentro do carro no momento dos disparos, e o veículo não foi levado.

O policial foi levado por bombeiros para o Hospital Adão Pereira Nunes. O estado de saúde dele era moderado, com uma lesão no olho direito.



Segundo a direção da unidade médica, o policial aparenta ter 60 anos e foi vítima de uma "perfuração por arma de fogo em região da face". Até a última atualização, ele passava por avaliação médica e realizava exames.