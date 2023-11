Policiais apreendem grande quantidade de entorpecentes em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam, na manhã desta sexta-feira (24), no Morro do Caixa D’Água, em Angra dos Reis, grande quantidade de entorpecentes, que seriam comercializados na região.

Policiais avistaram vários criminosos que ao perceberem a presença da polícia, se evadiram do local. Vasculhando a região, os policiais conseguiram prender um dos traficantes que estavam no local. Com ele foi apreendido uma chave de carro. Perguntado onde estava o veículo, ele levou a equipe até o local, onde foi apreendido um veiculo da marca Onix, na cor branca.



Ao abrir o carro, e equipe encontrou 250 garrafinhas de lança perfume, 04 galões de 5 litros de cheirinho da loló 200 compridos de ecstasy e 300 frascos vazios, que são utilizados para engarrafar o cheirinho da loló. Perguntado sobre a procedência do material, o criminoso informou que ele trouxe da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Ele ainda disse que material seria de traficante identificado com Russo da NH e seria entregue no Morro da Glória para o traficante Pablo Miguel Rodrigues Pereira, vulgo Bigode, chefe do tráfico de drogas do Morro do Caixa D’Água.

Pablo Miguel Rodrigues Pereira, vulgo “Bigode”, segue sendo procurado pela polícia | Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Diante dos fatos, o preso e material aprendido foram levados para a 166ª DP (Angra dos Reis), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Quem tiver informações sobre a localização pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

