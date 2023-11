Quatro presos no Porto do Rosa, em São Gonçalo

Acusados de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, quatro homens foram presos, durante uma operação de policiais civis da 72ª DP (Mutuá),na última quinta-feira (23), no Porto do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com informações, denúncias apontaram que criminosos estariam utilizando uma casa para preparar e embalar drogas, na Rua Expedicionário Severino Barroso de Farias. No local, os policiais surpreenderam os criminosos.

Além da farta quantidade de drogas, que estavam sendo preparadas para a venda, a polícia apreendeu adrenalina, material usado na endolação e uma pistola 9mm, raspada.



Droga seria vendida nas favelas da Força e do Querosene | Foto: Divulgação

Segundo as investigações, a arma era utilizada pelos quatros criminosos que atuam no local. A droga, segundo a descrição de suas embalagens, seria vendida nas favelas da Força e do Querosene.

Os presos e o material apreendido foram levados para a 72ªDP, onde o caso foi registrado como flagrante.