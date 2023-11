Estufa de maconha que funcionava com 'gato' de energia é encontrada em Niterói

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21), um homem acusado de tráfico de drogas e furto de energia. Ele foi capturado no bairro de Pendotiba, em Niterói, após ação de inteligência.

No local, os agentes descobriram que havia uma estufa com diversos pés de maconha no sótão. O material era utilizado para o tráfico de drogas. A estufa era feita de modo artesanal e tinha uma ligação clandestina de energia para o seu funcionamento.

Além dos 27 pés de maconha que foram apreendidos no local, os agentes apreenderam também dois frascos contendo óleo de cannabis.