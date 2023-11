Mulheres são presas na Ponte levando drogas para Maricá

Duas mulheres foram presas em flagrante, na tarde da última terça-feira (21), após serem encontradas com drogas na Ponte Rio-Niterói. A dupla, que circulava em um carro roubado, estava levando os entorpecentes para Maricá, de acordo com informações da Polícia.

Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizaram a prisão, elas carregavam dois quilos de cocaína em tabletes, em uma bolsa no banco traseiro do carro. Elas teriam buscado drogas na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Leia também



➢ Brasileira é presa em Paris por tráfico internacional de drogas

➢ Acusado de agredir companheira e matar cachorros é preso em Maricá

A dupla, detida na altura da praça do pedágio, teria sido 'contratada' por suspeitos para transportar o material até o município de Maricá. O pagamento seria usado para quitar dívidas com os próprios integrantes da facção criminosa.

Além disso, após apuração da PRF, foi constatado que o veículo que elas conduziam tinha sido roubado na Zona Norte do Rio e estava com uma placa clonada. As duas mulheres, que não tiveram sua identidade divulgada, foram presas, e o caso levado à Polícia Civil.