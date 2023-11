Acidente entre viatura da PRF e carro de passeio deixa duas pessoas mortas

Um acidente envolvendo um veículo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas e dois agentes feridos, na manhã desta quarta-feira (22), na Rodovia Rio-Santos, altura do bairro Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

De acordo com a PRF, a colisão entre veículos foi frontal e as vítimas fatais estavam no carro de passeio.

Os dois policiais rodoviários que estavam no interior do veículo foram encaminhados ao Hospital Geral da Japuíba, em Angra, e tiveram ferimentos leves.