Brasileira é presa em Paris por tráfico internacional de drogas

Policiais franceses prenderam uma brasileira que desembarcou em Paris, na França, no início deste mês. A paraense Wanessa Bispo Martins foi presa por tráfico internacional de drogas, após ser encontrada transportando entorpecentes durante sua chegada na Europa.

Agentes do aeroporto Charles de Gaulle, o mais movimentado da capital francesa, resolveram deter a brasileira após encontrarem material suspeito em sua bagaem. Após averigurarem as malas, encontraram uma quantridade ainda não confirmada de drogas.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou o caso nesta segunda-feira (20). Moradora do estado do Mato Grosso, Wanessa foi levada a prisão da comuna Fleury-Mérogis e deve ser submetida a julgamento no território francês, segundo informações do jornal "O Liberal"

O Consulado-Geral do Brasil em Paris está acompanhando o caso. As autoridades francesas não divulgaram o tipo de droga ou qual motivação foi apresentada pela acusada, que segue detida na Europa.