Fã de Taylor Swift é morto em assalto na Praia de Copacabana, no Rio

Um turista que estava no Rio para assistir ao show da cantora americana Taylor Swift foi morto a facadas, na madrugada deste domingo (19), em uma tentativa de assalto nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul carioca. Três homens apontados como envolvidos no crime estão presos.



Três suspeitos foram presos já neste domingo (19). Dois deles foram detidos logo após o crime, ainda nesta madrugada, em Copacabana. O terceiro acusado, apontado como autor das facadas que mataram Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi preso na Lapa, no fim desta tarde (19).

Todos os três homens têm ficha criminal por outros crimes e dois deles haviam sido presos em flagrante na última sexta-feira (17), sendo liberados em uma audiência de custódia no sábado (18), menos de 12 horas antes do assassinato. Juntos, os três acusados possuem 108 abordagens policiais devido a atividades suspeitas.

A vítima foi encontrada morta por dois policiais militares próxima ao espelho d’água, na altura da esquina da Avenida Atlântica com a Rua Figueiredo de Magalhães, segundo a PM. Sua morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado pelos agentes.

O sul-matogrossense Gabriel era fã da cantora e estava na cidade para a apresentação que acontece, neste domingo (19), no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Apesar de ser do Mato Grosso do Sul, ele morava em Minas Gerais.



Familiares de Gabriel estiveram no Instituto Médico-Legal do Rio para a identificação e liberação do corpo. Primas do estudante de Engenharia Aeronáutica disseram que ele será enterrado, na terça-feira (21), em Campo Grande, capital do MS, com a roupa que havia customizado para ir ao show de Taylor Swift.