Polícia investiga caso de abuso sexual dentro do Hospital Souza Aguiar

A Polícia Civil está investigando um caso de abuso sexual que ocorreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio de Janeiro. O incidente envolve um maqueiro da unidade, que teria cometido o abuso contra uma paciente no dia 24 de setembro. A vítima, uma mulher de 27 anos, estava se preparando para realizar um exame de tomografia quando foi alvo do agressor dentro de um dos elevadores do hospital público.

As informações divulgadas pela 4ª DP (Praça da República), responsável pelo caso, indicam que as câmeras de segurança do hospital registraram o momento em que o maqueiro entrou no elevador com a paciente em uma maca e, posteriormente, levantou o lençol. O suspeito, que já foi demitido, foi convocado para prestar esclarecimentos às autoridades.



Em resposta ao incidente, a administração do Complexo Hospitalar Souza Aguiar emitiu uma nota enfatizando que ''repudia veementemente o ato cometido dentro das dependências do hospital, e está à disposição da paciente e da família para quaisquer esclarecimentos".