Mulher é presa por furtar objetos da casa da mãe do prefeito de Magé

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam uma mulher em flagrante, nesta quinta-feira (16), por furtar pertences na casa da mãe do prefeito do município de Magé. Após tomarem ciência do crime, os agentes diligenciaram para localizar a suposta autora.

As imagens de câmeras de segurança da residência mostram a autora entrando na garagem e furtando objetos dentro do carro da vítima. Com base em informações do Setor de Inteligência, a equipe localizou a acusada.

Após revista íntima realizada por uma agente da unidade, foi encontrada, entre as nádegas da autora, a carteira com todos os pertences da vítima. A presa já possui diversas passagens por furtos praticados em Piabetá.