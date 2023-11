PM faz operação no Morro do Feijão, no Paraíso, São Gonçalo

A Polícia Militar segue atuando no Morro do Feijão, no Paraíso, em São Gonçalo. Seguindo no objetivo de retirar as barricadas no interior da comunidade, policiais do 7° BPM (São Gonçalo) estão novamente realizando operação na comunidade, na manhã desta quinta-feira (16).

Segundo a PM, a retirada de barricadas colocadas por traficantes é importante para devolver a população o direito de ir e vir. Além de permitir que agentes do estado tenham circulação no interior das comunidades.

Após a execução do vereador Cici Maldonado, que teria sido assassinado após criminosos renderem seus assessores em uma das barricadas de acesso à comunidade, policiais do 7° BPM (São Gonçalo) têm atuado frequentemente na região.



No entanto, a polícia destaca que esse trabalho está sendo realizado em todas as comunidades da cidade, de forma rotineira.

De acordo com a polícia, ainda não há registro de presos ou material apreendido na ação desta quinta-feira.