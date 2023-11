PM é preso supeito de matar esposa em Itaboraí

Um segundo sargento da Polícia Militar, de 45 anos, foi preso, após matar a esposa, com um tiro na cabeça, no bairro Bela Vista, em Itaboraí. O corpo da mulher foi encontrado na manhã desta quarta-feira (15), no banco do carona de uma veículo. O policial foi preso no final do dia, em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo e está sendo levado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

De acordo com informações, o casal morava no Apollo III e a briga entre eles teria começado em casa, na noite de terça-feira (14).

No início da manhã do dia seguinte, moradores acionaram a PM para a Avenida Um, onde um carro Fiat Idea, havia sido abandonado com um corpo.

No local, o corpo de uma mulher foi encontrado no banco do carona.



Agentes da DH foram acionados e o corpo da vítima foi identificado. O marido, que havia fugido, passou a ser investigado e, em pouco tempo, virou o principal suspeito do crime.

O corpo de mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será liberado para o sepultamento.

Prisão

Após o sargento ser apontado como suspeito do caso, a polícia do Rio teria identificado o carro dele saindo do estado. Em parceria, policiais do Espírito Santo conseguiram localizar e prender o policial.

Com ele, segundo as primeiras informações, foram apreendidos armas e dinheiro.

O policial, que é lotado no Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur), está sendo levado para a sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde prestará depoimento.