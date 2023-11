Policiais apreendem duas granadas em Angra dos Reis

Policiais militares, lotados no 33º BPM (Angra dos Reis), em operação no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na manhã desta quinta-feira (16), apreenderam duas granadas de alto poder destrutivo.

Guarnição do Gat em PTR pela Glória 1 se deparou com um criminoso que ao avistar a guarnição, efetuou disparo de arma de fogo e fugiu para a área de mata e ao fazer varredura no caminho aonde ele passou foi se localizado duas granadas.



Diante do fato, o material apreendido foi levado para 166ª DP (Angra dos Reis), para fazer o registro e a apreensão do material explosivo.

Leia também

➢ PM faz operação no Morro do Feijão, no Paraíso, São Gonçalo

➢ Suspeito de roubar máquina de sorvete é preso na Zona Norte do Rio

Quem tiver informações sobre localização de pontos de drogas, favor denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (Também funciona como WhatsApp)