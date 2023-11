Suspeito de roubar máquina de sorvete é preso na Zona Norte do Rio

Um suspeito de roubar uma máquina de sorvete na Rua Cordovil, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quarta-feira (15). O homem foi detido em flagrante por policiais do 16º BPM (Olaria) no momento em que tentava arrombar um trailer com um pé de cabra.

Em outubro, câmeras de segurança registraram o instante em que o assaltante invadiu uma carroça para roubar um equipamento. O suspeito foi flagrado se passando por um cliente para fotografar uma máquina de sorvete, na noite desta terça-feira (14), às 18h20, e horas depois, por volta das 3h30, um homem foi detido ao tentar invadir esse mesmo estabelecimento.

O acusado foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina) e, em seguida, conduzido à central de flagrantes da 27ª DP (Vicente de Carvalho).