Polícia prende homem apontado como chefe do tráfico em Santa Izabel

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (14), na R. Manoel Martins Ferreira, Santa Izabel, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça e chefe do tráfico de drogas que atua na região, André Gonçalves da Silva, vulgo “Cavani” ou “Cabecinha”, de 38 anos.

Equipe do GAT/3ª CIA em patrulhamento pelo entorno do Complexo Anaia, em Santa Izabel – com vistas ao policiamento preventivo e em resposta as informações do Disque Denúncia, verificou um grupo de traficantes em atitude suspeita. Após realizar cerco tático e abordagem, os criminosos empreenderam, fuga, tendo os policiais conseguido prender o traficante “Cavani”. Com ele foram apreendidos os seguintes materiais: 01 pistola cal. .40, 08 munições intactas, - 210 pinos de cocaína, 25 papelotes de crack, 45 trouxinhas de maconha e 01 rádio transmissor.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais, Nº do Mandado de Prisão: 0316189-79.2017.8.19.0001.01.0005-16, pelos crimes de Receptação e Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena de 07 anos de reclusão em regime fechado.



De imediato, criminoso foi conduzido a 75ª DP (Rio D’Ouro) para apresentação onde constatou um mandado de prisão em seu desfavor. Por fim, o preso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves/Central de Flagrantes). Depois ele foi levado para uma unida prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.