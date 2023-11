Dupla é presa por tráfico de drogas em comunidade de São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (Mutuá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (14), em São Gonçalo, dois homens pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Após levantamento de informações e um trabalho de inteligência, os agentes foram até o Morro da Doze, no Complexo do Pira, em São Gonçalo, e localizaram os homens. Com a dupla foram apreendidos farta quantidade de droga e um rádio comunicador conectado na frequência do tráfico local.

Segundo as investigações, um dos presos possui diversas anotações criminais por roubo e existia um mandado de prisão em aberto contra ele. O segundo traficante também tem passagens pela polícia e estava em liberdade desde maio deste ano.