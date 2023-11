Mulher é presa com drogas na Comunidade do Sabão, em Niterói

Uma mulher e um adolescente acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade do Sabão, em Niterói, foram capturados pela Polícia Militar durante uma ação realizada nesta terça-feira (14). Uma carga de drogas também foi apreendida com eles.

Agentes do 12º BPM (Niterói) receberam a denúncia de que criminosos estariam instalando barricadas na região e foram até o endereço citado. Ao chegarem lá, encontraram os obstáculos na via e os dois suspeitos, que portavam drogas no local.

107 invólucros de maconha, 89 de cocaína e 36 pedras de crack foram apreendidos com eles, além de 10 reais em espécie e dois aparelhos de rádiocomunicação. As barricadas foram removidas pelos oficiais. A mulher foi presa. Já o adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade.