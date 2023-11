Polícia Civil prende mulher acusada de matar a própria tia em Itaboraí

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam uma mulher acusada de matar a própria tia, nesta terça-feira (14/11), no bairro Barreto, em Niterói. Jacira Oliveira da Silva foi assassinada dentro de sua casa, em 2016, no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes, na época do crime, a autora morava com a tia, que não tinha filhos ou parentes próximos, e passou a subtrair os benefícios financeiros que a vítima recebia. A mulher desconfiou da acusada e foi morta asfixiada. Após o homicídio, a autora fez diversos saques da conta de Jacira. Segundo os agentes, o dinheiro foi utilizado para pagar dívidas com o tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, a autora foi presa preventivamente, mas obteve o benefício de responder em liberdade após se tornar mãe. De acordo com a 16ª DP, pelo crime, ela foi condenada a 22 anos de prisão em regime fechado.