Influenciadoras que deram banana e macaco de pelúcia para crianças de SG são indiciadas por racismo

A Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi) indiciou, nesta segunda-feira (13), por racismo, as influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, que deram uma banana e um macaco de pelúcia para duas crianças negras em São Gonçalo.

O indiciamento é referente a criança que recebeu o bicho de pelúcia. Atualmente, mãe e filha são investigadas em outros três inquéritos na Decradi.

O caso veio à tona em maio deste ano após a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciar o fato. A advogada destacou que o vídeo apresenta o chamado “racismo recreativo”, que ocorre quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.



Rita Salim, que é delegada da Decredi e responsável pelo inquérito, afirma que a conduta da dupla foi considerada racismo. Já que elas escolheram crianças negras e usaram dos artifícios de banana e macaco para presenteá-las.

"A conduta delas é considerada como racismo, por conta da cor da pele, da raça [das crianças]. Mas, dentro do contexto, elas realizaram uma conduta que chamamos de racismo recreativo. Não é admitido você discriminar, constranger e usar de meios vexatórios para expor uma pessoa por meio de diversão. Isso é crime. Além disso, expor ao racismo é um agravante. Esse indiciamento é da criança que recebeu como presente um macaco de pelúcia. Existem outros procedimentos que estão em fase de investigação", declarou.

Ainda de acordo com a delegada, mãe e filha negaram que cometeram algum tipo de crime.

Sobre o caso

Os vídeos que circularam nas redes sociais são de Kerollen, que tem um canal no qual publica vídeos junto com a filha, Nancy. As duas vivem no Rio de Janeiro. A dupla tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 13 milhões de inscritos no Tiktok e postam vídeos de assistencialismo, testes de maquiagem e pegadinhas.

Em um dos registros, Kérollen conversa com um menino negro em uma calçada e questiona se ele gostaria de ganhar um presente ou R$ 10. Ele opta pelo pacote, mas, ao perceber que se tratava de uma banana, responde “só isso?”, afirma que não gostou e sai andando. Nancy ainda diz: “Você gosta”.

Em outra gravação, Nancy para uma menina na rua e faz uma proposta similar, oferecendo a opção de a criança escolher entre R$ 5, ou uma caixa. A criança opta pelo “presente”, abre a caixa, vê que se trata de um macaco de pelúcia, aparenta ter ficado feliz, abraça o brinquedo e agradece à influencer.

O vídeo onde as duas crianças aparecem foram apagados.