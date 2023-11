Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de matar homem por causa de uma máquina de ursinho de pelúcia

O Disque Denúncia divulga, nesta terça-feira (14), um cartaz de procurados, para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão de Fabrício da Costa Pinto Conceição, de 29 anos, pela pratica de crime de homicídio contra Lindomar Riva, de 53 anos.

O crime ocorreu no interior de um posto de combustível, localizado na Estrada do Mato Alto, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no dia 03/11/2023, por volta das 05h, após autor e vítima envolverem-se em uma discussão, motivada, possivelmente, pelo uso de uma máquina caça brinquedos (bichos de pelúcia), instalada na varanda da loja de conveniência do posto.

O fato foi comunicado a Delegacia de Homicídios por policiais militares lotados no 40º BPM (Campo Grande).

Iniciadas as investigações pelas equipes da DHC, foram realizados exames periciais, oitivas de testemunhas, coleta e análise de imagens, que resultaram na identificação de Fabrício como o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram fatalmente Lindomar.

Identificado o autor do fato, foram expedidos mandados de prisão temporária, Nº do Mandado de Prisão: 0134517-31.2023.8.19.0001.01.0001-26, pelo crime de Homicídio, e de busca e apreensão. Apesar das diligências realizadas com o fim de capturar o criminoso e localizar a arma de fogo empregada no crime, não houve êxito na localização do autor e da arma do crime, razão pela qual Fabrício Conceição figura atualmente como foragido da Justiça.

A Delegacia de Homicídios da Capital solicita que informações sobre o a localização dos procurados sejam repassadas, de forma anônima, para o Disque Denúncia, nos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.