Segurança Presente prende idoso por importunação sexual no Metrô

Na manhã desta segunda-feira (13 de novembro), agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante um idoso, de 75 anos, por importunação sexual no vagão do MetrôRio. Ele foi detido na estação do Largo da Carioca após uma jovem, de 18, procurar os policiais na base do Centro Presente e denunciar a situação. O homem foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Avenida Gomes Freire.

A vítima contou para os agentes do Centro Presente que estava de costas para o acusado no vagão quando uma outra mulher apontou para o homem, que estava bem próximo a ela, com o órgão genital excitado. Ele chegou a colocar uma das mãos no bolso e tentou encostar na jovem.



Após perceber que tinha sido visto, o idoso ainda buscou esconder a situação com uma bolsa.