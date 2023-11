Trio de adolescentes é preso acusado de assaltar idoso no Centro do Rio

O crime aconteceu na Rua Bueno Aires, no Centro do Rio - Foto: Divulgação

Agentes do Segurança Presente prenderam três adolescentes, na tarde desta segunda-feira (13), suspeitos de realizar roubos no Centro do Rio. Os meninos foram descobertos após idoso apontá-los como autor do crime.

O caso ocorreu na Rua Bueno Aires, próximo a uma loja de flores. Os policiais foram acionados após receberem pedidos de socorro de pessoas que presenciaram o crime.



A vítima foi até o local onde estava o trio e os reconheceu como responsáveis pelo assalto. O idoso chegou a ser jogado no chão pelos menores na ação.

Os três foram encaminhados a 4ªDP (Praça da República), na Avenida Presidente Vargas, onde o caso foi registrado.



Segundo agentes do Segurança Presente, os meninos fazem parte de uma quadrilha do Parque das Missões, em Duque de Caxias, que já havia sido flagrado praticando roubos em série na região do Centro do Rio, no mês passado.