Soldado tem fuzil roubado em batalhão do Exército no Sul Fluminense

Um soldado da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) teve o fuzil roubado na madrugada deste domingo (12), em Resende, no Sul Fluminense. No momento do assalto, o agente estava em serviço no Batalhão de Comando e Serviços (BCSv). Por este motivo, os militares da unidade estão aquartelados, impedidos de deixar a unidade.

Em nota, a Aman informou que o fuzil Fal 7.63mm foi roubado por volta das 2h50 e as medidas de segurança foram intensificadas em toda a área acadêmica, a fim de apoiar as investigações em andamento.

"O Comando do Batalhão determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis. Os esforços de busca para recuperação do armamento e demais ações de investigação estão sendo conduzidos com o apoio dos órgãos de segurança pública", comunicou a Aman em nota.