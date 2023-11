Candidata ao Enem perde documentos e consegue fazer a prova graças a R.O

Policiais militares do 6ºBPM (Tijuca) fizeram a diferença na vida de uma candidata que realizaria ontem (12), a prova do Enem, em uma universidade, na Rua Morais e Silva, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Mas o que ela não contava, é que depois de sair de Anchieta com destino à Tijuca, perderia seus documentos pessoais poucas horas antes da realização da prova, o que a impediria de fazer o concurso.

Sem pensar em desistir do tão esperado momento decisivo em sua vida estudantil, Maria Vitória e sua mãe, iriam até a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência de perda ou extravio do documento. Como não dava tempo, uma vez que faltavam apenas 30 minutos para o fechamento dos portões, a aluna e sua mãe decidiram então pedir ajuda para os agentes que estavam em uma viatura que realizava o patrulhamento da região, em frente a instituição, área de atuação do 6ºBPM.

Um dos agentes se prontificou a fazer o registro de ocorrência em seu próprio telefone e mesmo com o sistema apresentando falhas, após quatro tentativas, foi possível concluir o registro de ocorrência. E faltando seis minutos para encerrar a entrada de candidatos para a realização da prova, graças ao registro feito por meio do celular do policial militar, Maria Vitória já estava no interior da sala e conseguiu realizar a prova.

A Secretaria Estadual de Polícia Militar desejou boa sorte à Maria Vitória e agradeceu a confiança com a corporação, por parte da mãe da aluna.