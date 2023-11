Cachorro morre após ser arremessado de carro durante assalto

Morreu, no último sábado (11), o cachorro que foi arremessado de um carro em movimento durante um assalto em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na segunda-feira passada (06); o animal chegou a passar alguns dias internado em uma unidade veterinária, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança. Confira as imagens:

O cachorro se chamava Dick e tinha 17 anos. Ele estava junto com a tutora em um carro de aplicativo quando o crime aconteceu. Suspeitos teriam cercado o veículo e exigido que o motorista e a passageira deixassem o automóvel. De acordo com relatos das vítimas, os homens não os deixaram tirar o animal do automóvel.

Em seguida, os acusados teriam entrado no carro e fugido em alta velocidade. Em uma curva a poucos metros do local da abordagem, eles abriram a porta e arremessaram Dick do carro, em movimento.



O animal foi socorrido com o apoio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e levado para a Unidade de Saúde Médica Veterinária de Bangu.

"Nossa equipe prestou todo atendimento de emergência e levamos ele para clínica particular Chip Dog onde ele seguia internado para se recuperar. Mas apesar de todo atendimento imediato o cãozinho veio a óbito devido ao trauma sofrido na queda", informou a Secretaria.

A ocorrência foi registrada na 34ªDP (Bangu). O carro levado pelos assaltantes chegou a ser encontrado pelos agentes algumas horas depois, segundo informações, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.