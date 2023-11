Dois homens morrem após serem baleados em Cabo Frio

Dupla estava pilotando moto no momento dos disparos - Foto: Reprodução

Dois jovens foram encontrados mortos e com marcas de tiro durante este fim de semana, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O crime aconteceu na madrugada de sábado (11), na Estrada Velha de Búzios, altura da região conhecida como Reserva do Peró. Ainda não há informações a respeito dos suspeitos.

Os agentes da Polícia Militar informaram ter encontrado a vítimas já em óbito quando chegaram ao local. Ainda não há informações se os disparos foram feitos durante uma troca de tiros ou se os jovens foram executados. A identidde dos homens não foi divulgada; eles tinham, porém, 27e 25 anos de idade, segundo estimativa da PM.

O mais velho usava uma tornozeleira eletrônica. ambos foram atingidos no crânio, além de disparos no antebraço de um e no tórax de outro. A dupla estaria em uma motocicleta na pista quando foi atingida. A 126ª DP (Cabo Frio) registrou a ocorrência e investiga os disapros. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal de Cabo Frio.